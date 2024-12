Lettera43.it - Mediobanca sostiene il progetto Orizzonti in collaborazione con la Fondazione Francesca Rava

Il Grupporinnova il proprio impegno per l’inclusione sociale di giovani detenuti e detenute sostenendo ildi respiro nazionaleincon la– NPH Italia ETS. L’iniziativa nasce nell’ambito di Palla al Centro, undellagià attuato in Lombardia che si estenderà nei 17 istituti penali per i minorenni presenti sul territorio nazionale, grazie al protocollo di intesa concluso dallacon il dipartimento di Giustizia minorile e di comunità nel gennaio 2024.All’interno delle carceri verranno proposte attività manuali, formative, di pet-therapy e sanitarieLa mission diè quella di offrire ai giovani detenuti – di età compresa tra i 14 e i 25 anni – presso gli istituti penali per i minorenni di Milano, Pontremoli, Roma, Napoli, Bari e Catanzaro, un’opportunità concreta di ripartenza, di inclusione e riscatto attraverso il loro coinvolgimento diretto in attività manuali e formative al fianco dei dipendenti volontari del Gruppo, delle educatrici dellae di figure professionali specializzate nelle diverse discipline.