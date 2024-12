Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: ottava da brividi, ma è patta. Match ancora pari sul 4-4

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:14:39 Sulla posizione finale è tutto per questa giornata odierna. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport, con l’appuntamento che va a domani mattina e l’augurio di un buon proseguimento di giornata!14:38 I due giocatori si ritroveranno domani per la nona partita, sempre alle ore 10:00. E chissà se vivremo di nuovo emozioni forti.14:36 A questo punto è davvero difficile dire chi abbia un reale vantaggio mentale. Settima partita dasoprattutto percon il doppio salvataggio,nella quale sia l’uno che l’altro hanno i loro ottimi motivi per recriminare. Punteggio del: 4-4.14:35 50. Txb2 Cc4+ 51. Rc3 Txb2. Liquidazione generale in arrivo e così, dopo 4 ore e 35 minuti, i due giocatorinon sono riusciti a strapparsi il punto intero l’un l’altro.