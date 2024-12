Nerdpool.it - Le Avventure di Tango Rio, un’avventura italiana ispirata a Monkey Island

Nel mondo dei titoli indie ci sono tantissime software house che si ispirano ai giochi del passato. Proprio questo è il caso di LediRio,punta e clicca sviluppata da Bean Adventure Agency. Un viaggio pieno di comicità, mistero e lacrime, completamente disegnato a mano e ispirato ai celebri giochi degli anni ’90, come la saga di. Il primo capitolo di LediRio è già disponibile su Steam come demo, così che tutti i giocatori possano provare con mano il lavoro dello studio italiano.Dopo il grande successo di The Booze of, un fangame pubblicato gratuitamente su itch, Bean Adventure Agency ha deciso di fare il grande salto e creare un titolo completamente originale. Unisciti aRio, un cinico postino, nel suo viaggio alla scoperta del destino di suo padre, scomparso due anni fa Ambientato in un colorato arcipelago tropicale pieno di antichi segreti , l’avventura dipromette profondità, comicità e tante sorprese.