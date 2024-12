Ilfattoquotidiano.it - La Russia avanza fino a 10km al giorno in Ucraina. Ma Rutte (Nato) spinge la guerra: “A Kiev servono armi, non consigli sulla pace”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non si può più parlare di fase favorevole, di incursione singola, di apertura di una breccia. Da mesi, ormai, l’ta russa sembra aver assunto le sembianze di una valanga che si alimenta col suo stesso progredire. A ottobre i chilometri quadrati conquistati furono 478, mai così tanti dal marzo 2022. Nel novembre appena concluso, solo un mese dopo, sono stati invece 725, un nuovo record. Oggi fonti dellaraccontano che in un sologli stivali dei soldati di Mosca arrivano a percorrere anche 10 chilometri in avanti in territorio ucraino. È la situazione sul campo da ormai qualche mese. Quella che a Bruxelles e Washington nessuno sembra voler vedere o ammettere, nel tentativo di giustificare la strategia dellache continua a rimanere l’unica accettabile per le cancellerie occidentali.