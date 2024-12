Ilfattoquotidiano.it - La giudice Apostolico lascia la magistratura. La famosa sentenza sui migranti, il video pubblicato da Salvini, gli attacchi di Meloni

Ladel tribunale di Catania Iolandasi è dimessa dalla. Le dimissioni saranno effettive dal prossimo 15 dicembre e sono state accolte oggi dal plenum del Consiglio superiore della. Il suo nome era finito al centro del dibattito pubblico dopo che lo scorso novembreaveva firmato un decreto col quale non convalidava il trattenimento di un richiedente asilo rinchiuso a Pozzallo, disapplicando il cosiddetto decreto Cutro del governo per incompatibilità con la normativa europea. Il governo annunciò immediatamente il ricorso. “Sono rimasta basita di fronte alladeldi Catania, che con motivazioni incredibili rimette in libertà un immigrato illegale, già destinatario di un provvedimento di espulsione, dichiarando unilateralmente la Tunisia paese non sicuro e scagliandosi contro i provvedimenti di un governo democraticamente eletto”, scrisse la premier Giorgiasu Facebook.