Inter, settimana di fuoco. Inzaghi pensa alla soluzione

Simonesi prepara a un’altraditra Serie A e Champions League. Dterzadi dicembre invece, spaziosfida di Coppa Italia contro l’Udinese. TOUR DE FORCE – Con la sfidaFiorentina che sarà rinviata si spera a febbraio, l‘di Simonenel pomeriggio di venerdì ospita il Parma di Fabio Pecchia. Subito dopo invece, martedì, ci sarà anche la Champions League con la trasferta in Germania contro il Bayer Leverkusen. Al rientro in Italia invece la sfida di Serie A contro la Lazio. Saranno ben tre le partite nel giro di otto giorni per la squadra di Simonesenza contare poi la gara di Coppa Italia contro l’Udinese, con i nerazzurri che apriranno il terzo fronte oltre a campionato e coppa europea., problema in difesa. Nuove idee perIDEE – Per Simone, visti anche gli infortuni in difesa come quello di Benjamin Pavard, dovrà lavorare molto sulle secondo linee e far si di far girare i titolari.