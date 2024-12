Secoloditalia.it - Il Tricolore e Santa Barbara: i vigili del fuoco celebrano la loro festa. Gli auguri di Meloni e Mattarella

Un apprezzamento e un ringraziamento corali sono arrivati al Corpo deidelda istituzioni e politica, in occasione della ricorrenza di, che si celebra il 4 dicembre. “Oggi, nel giorno di, patrona deidel, della Marina militare, degli Artiglieri e dei Genieri dell’Esercito, desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti coche, con coraggio e dedizione, garantiscono la sicurezza dei cittadini e dell’Italia. Il vostro lavoro, spesso svolto in condizioni difficili e rischiose, rappresenta un modello di responsabilità e abnegazione, un esempio prezioso per tutti noi. A voi il mio più sentitoo e il grazie a nome della nostra Nazione”, ha scritto su X il presidente del Consiglio, Giorgia, poi ritwittata anche dall’account deidel, dove sono state postate anche le spettacolari immagini delcalato lungo gli 85 scalini della Chiesa diMaria in Ara Coeli, luogo di celebrazione della messa per la ricorrenza.