Lopinionista.it - Il Realismo evanescente e delicato di Arianna Squicquaro, quando la poesia si mescola con la magia dei colori e della luce

Molto spesso l’animo gentile e l’osservazione sensibile di un artista necessita di trovare uno stile, un approccio espressivo che vuole andare oltre la realtà perché ha bisogno di mostrare quelle sfumature appartenenti all’immaginazione e alla delicatezza di un sentire che non può prescindere dalla loro narrazione di tutto ciò che appare davanti ai loro occhi e che va a colpire l’interiorità al punto di dover essere manifestato sulla tela. La protagonista di oggi mostra un’anima fortemente sperimentatrice che le consente dire tecniche differenti attraverso cui svelare lo sguardo gentile e carezzevole che rivolge al mondo intorno a sé e che racconta con un’armonia lirica che avvolge letteralmente il fruitore facendolo entrare nel suo mondo ideale e pieno di luminosità percettiva.Ilfu un movimento che si distaccò dalle atmosfere del Romanticismo, troppo concentrato sulle sensazioni, sul sentire e sulla correlazione tra essere umano e natura circostante per rientrare nel tipo di osservazione precisa e attenta che invece era il punto di partenza degli autori realisti; inoltre l’interesse verso i ceti sociali più disagiati, i lavoratori poveri, le classi meno abbienti, erano i soggetti che il nuovo movimento prediligeva, per dare voce a chi fino a poco prima, e dunque anche nell’Arte Romantica, non l’aveva avuta.