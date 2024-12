Cultweb.it - I social salvano Jack Veal dopo la confessione su TikTok: l’attore di Loki, senzatetto a 17 anni, avrà una casa

C’è un lieto fine nella brutta vicenda di, giovane attore britco di soli 17noto per il ruolo di Kidnella prima stagione della serie Marvelil video sudelle scorse ore, in cui aveva dichiarato di essere une che i servizii britci si sono mossi. Ora gli daranno unain cui vivere in una famiglia affidataria.in più di un’occasione aveva raccontato suile sue difficoltà personali e familiari, rivelando un passato di abusi e una presente condizione di estrema precarietà.Un primo piano di(fonte: Entertainment Weekly)Nel suo appello,aveva spiegato di essere stato vittima di violenza fisica ed emotiva ine di non avere più un luogo sicuro in cui vivere. Ha precisato di non poter contare sui nonni, poiché suo nonno è gravemente malato.