Grande Fratello Mariavittoria capisce tutto e smaschera gli autori | amara verità

News TV. Lunedì scorso la casa delha accolto cinque nuovi concorrenti: la coppia formata da Maria Monsè e la figlia Perla Maria; Bernardo Cherubini,di Jovanotti; Zeudi De Palma, ex Miss Italia; Emanuele Fiori, fisioterapista con la passione per lo sport e i balli latino americani; Chiara Cainelli, campionessa di scacchi. I gieffini, dopo la puntata, hanno iniziato a farsi alcune domande sul perché di questi ingressi tutti in una volta. EMinghetti sembra aver capito cosa stia succedendo.Leggi anche: “”, bufera su Federica e Alfonso: cosa succede tra loro due (VIDEO)Leggi anche: “”, altri due concorrenti famosi nella Casa: chi potrebbe entraregliSecondo le indiscrezioni emerse di recente, oltre agli ingressi di lunedì, nelle prossime puntate, altri due volti noti potrebbero unirsi al gruppo.