Oasport.it - Golf, field stellare al Nedbank Golf Challenge in Sudafrica. Presenti anche Manassero, Migliozzi e Laporta

Leggi su Oasport.it

Il Dp World Tour si sposta in, più precisamente a Sun City, nel nordovest del Paese, per il(6 milioni di dollari e 4.000 punti per la Race to Dubai in palio), torneo entrato a far parte del circuito dell’European Tour nel 2013. Da quell’anno, solamente unno è riuscito ad imporsi nella gara casalinga: era il 2017 quando Branden Grace vinse con un colpo di vantaggio sullo scozzese Scott Jamieson.Il torneo, ospitato sul percorso del Gary PlayerClub da giovedì 5 a domenica 8 dicembre, vedrà scenderà in campo unparticolarmente ricco di nomi interessanti. Dagli statunitensi Max Homa, campione in carica che trionfò l’anno scorso con ben 4 colpi di distanza sul danese Nicolai Højgaard,quest’ultimo presente questo fine settimana, e Will Zalatoris, 3 2° posti nei majors in carriera (The Masters 2021, U.