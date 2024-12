Metropolitanmagazine.it - Ghd conquista l’India e stringe una partnership con Nykaa

Uno dei brand più famosi in fatto di dispositivi per capelli, Ghd, ora punta are l’estero in maniera ancora più espansiva. Ha infatti siglato un accordo dicon, brand indiano specializzato nel retailing del beauty. Grazie a questo accordo l’azienda inglese avrà l’esclusiva sui prodotti venduti in India,ndosi una grossa fetta di mercato che prima sembrava essere inaccessibile. E per farlo utilizzerà campagne con celebri parrucchieri come Yianni Tsapatori, Marce Pedrozo, Aanchal Morwani e Florian Hurel.Ghd vola in India: firmato accordo conRoss Leibbrandt, CEO della region APAC del marchio, si dice entusiasta per il percorso fatto dal brand nell’anno che si sta per concludere. “Il 2024 è un anno così monumentale per noi. Possiamo infatti finalmente celebrare l’introduzione del marchio ai consumatori indiani in collaborazione con