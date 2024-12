Francia senza governo, che succede ora? Macron deve dimettersi? Chi può guidare il Paese? - Domande e risposte

Leggi su Open.online

Con il voto all’Assemblea nazionale della mozione di censura alguidato da Michel Barnier, lapiomba di nuovo nel tunnel dell’incertezza politica. Situazione inedita per la Quinta repubblica voluta nel 1958 dal Generale Charles De Gaulle per dare forza e stabilità al sistema politico francese, ma che i cittadini d’Oltralpe hanno imparato a conoscere negli ultimi sei mesi. La decisione di Emmanueldi sciogliere il Parlamento lo scorso 9 giugno dopo la batosta elettle delle Europee ha terremotato il. «Serve un chiarimento politico tramite il voto», disse quella sera il capo dello Stato. È andata all’opposto, con elezioni legislative anticipate che hanno consegnato un Parlamento ingovernabile, spaccato in tre blocchi che se la giurano l’un l’altro: il Nouveau Front Populaire (sinistre, 182 seggi), Ensemble (centristi, 168 seggi) e Rassemblement National (destra radicale, 143 seggi).