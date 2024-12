Tpi.it - Fernanda Lessa racconta i problemi con la droga: “Spendevo 1.000 euro al giorno per farmi”

Agli inizi degli anni Duemila l’ex modella brasilianaha avuto gravidi dipendenza dalle droghe. Lo confida lei stessa: “Tra il 2000 e il 2008 sono arrivata a spendere anche millealper. Mentre l’alcol non bastava mai. Una combo devastante”, dice in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.In quegli anni la modella era molto famosa in Italia, tra servizi fotografici prestigiosi e frequenti partecipazioni a programmi televisivi. “Mi sono ritrovata a frequentare brutte compagnie, nonostante la mia model agency avesse cercato in tutti i modi di avvertirmi e tenermi alla larga da certa gente”,, che oggi ha 44 anni, è sposata con l’imprenditore Luca Zocchi e vive in Portogallo.“Negli anni ’90 – prosegue l’ex modella – il mondo della moda era piuttosto vizioso: pippavano in molte, anche di più.