Ilrestodelcarlino.it - Falsi vaccini, Passarini condannato. Deve risarcire 8500 euro per danni alla sanità

Ravenna, 4 dicembre 2024 – Prima la giustizia penale fino al patteggiamento a due anni di carcere per icovid. E poi quella civile con il no al reintegro nell’Ausl Romagna ovverorelativa convenzione. Ora sul 67enne medico di base e ginecologo Mauro, originario di Bologna ma da tempo residente a Marina di Ravenna, è arrivata pure la Corte dei Conti con una condanna al pagamento di 8.561per iarrecatilocale: soldi che vanno a sommarsi ai 16 milache lui stesso aveva già versato. La cifra chiesta dprocurare erariale – si legge nella recente sentenza della Corte presieduta dal giudice Vittorio Raeli – era stata decisamente più alta: circa 35 milatra ministero della(20.561) e Ausl Romagna (15 mila) per danno patrimoniale e d’immagine.