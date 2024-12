Calciomercato.it - Doppio colpo per il Milan, il centrocampista arriva dalla Germania: “A Moncada piace molto “| ESCLUSIVO

A Zona Rossonera, sul canale YouTube di Calciomercato.it, si fa il punto della situazione in casa del Diavolo: attenzioni puntate sul prossimo mercatoNon c’è tempo di dormire sonni tranquilli in casa. Il Diavolo dopo la vittoria contro il Sassuolo in Coppa Italia è già chiamato a pensare all’Atalanta.per il, il: “A(Ansa) – Calciomercato.itIl successo in Coppa Italia ha comunque dato tante indicazioni importanti ai rossoneri. Le scelte di formazione di Paulo Fonseca possono, d’altronde, essere viste come dei messaggi rivolti alla proprietà. Il portoghese si è, infatti, affidato ad un ampio turnover, mandando però in campo sia Tijjani Reijnders che Youssouf Fofana: “Appena ho saputo che avrebbero giocato contro il Sassuolo ho pensato “Fonseca è pazzo” – afferma Francesco Letizia, giornalista di Sportitalia, ai microfoni di Zona Rossonera, sul canale YouTube di Calciomercato.