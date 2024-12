Ilnapolista.it - Dinara Safina: «Sinner e il doping? Se gioca, vuol dire che è tutto ok. È molto corretto anche coi media»

L’ex tennista russa, oggi 38enne e in passato numero uno al mondo, ha parlato di Jannik, del casoe delle possibili vittorie agli Slam 2025.L’ex tennista russa ha parlato al sito russo Championat, commentando le ultime indiscrezioni sul caso: «? Non conosco tutte le sfumature, non ho approfondito i documenti. Se, allora ègiusto» – riferendosi a. Queste sono le parole disul casocha vede coinvolto Jannik, tennista numero uno al mondo che ora è in attesa della sentenza del Tas dopo ricorso della Wada contro la sua assoluzione da parte dell’Itia.Ai microfoni di Championat, la 38enne ex tennista russa ha dichiarato di aver incontratoa Torino in occasione delle ultime Atp Finals vinte proprio dall’azzurro: «è chiuso nelle sue tante cose da fare, ma èe risponde bene.