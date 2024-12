Tvplay.it - DI LIVIO: “JUVE, PAREGGIO CONTRO LECCE TI CONDANNA. CON ALLEGRI NON FINIVA COSI’. FAGIOLI PAGA L’INATTIVITA'”

Daldella, al paragone Thiago Motta-: le parole di Angelo Di, ex bianconero e opinionista di TvPlay“CONTE SEMPRE ARRABBIATO PERCHE’ SA CHE NON PUO’ ABBASSARE LA GUARDIA” – “Ancora vi sorprendete delle dichiarazioni di mesterianti? Antonio Conte è sempre arrabbiato perché sa che non può abbassare la guardia e i suoi calciatori devono essere avvelenati. Lamentarsi è la sua forza? Tutti si lamentano, non solo Antonio”.“NON PAREGGIAVANTUS. THIAGO MOTTA NON BRAVO A LEGGERE LA PARTITA” – “ntus era una partita da vincere per i bianconeri. Nel secondo tempo, inserire tutti quei giovani, è stato sbagliato. Thiago Motta doveva portare all’estremo i titolari e portare a casa i tre punti fondamentali, visto che la Lazio aveva perso e l’Atalanta avrebbe vinto il giorno dopo.