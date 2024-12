Romadailynews.it - Cina: traffico ferroviario supera 4 mld passeggeri a gen-nov

Pechino, 04 dic – (Xinhua) – Le ferrovie cinesi hanno trasportato oltre 4 miliardi dinei primi 11 mesi del 2024, raggiungendo un livello record, ha dichiarato oggi la China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway). Con la continua espansione della moderna rete ferroviaria, il chilometraggio operativo totale delle ferrovie del Paese ha finorato i 160.000 chilometri, con la ferrovia ad alta velocita’ che ha oltrepassato i 46.000 chilometri, secondo la China Railway. Sono state costruite e messe in funzione oltre 3.300 stazioni ferroviarie perin tutto il Paese, tra cui piu’ di 1.300 ad alta velocita’. La rete ferroviaria copre ora il 99% delle citta’ cinesi con una popolazione superiore a 200.000 abitanti e la rete ferroviaria ad alta velocita’ copre il 97% delle citta’ con una popolazione superiore a 500.