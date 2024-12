Ilfattoquotidiano.it - C’è un pizzo di Vasco Rossi in Olly: il cantautore carica le pile per Sanremo 2025, trascina il suo popolo, si scatena sul palco con sigaretta e amaro

Ma sarà un caso se prima di iniziare il concerto, per scaldare l’atmosfera, sono partite in diffusione audio tre delle canzoni più belle di?: “Un senso”, “Sally” e “Albachiara”? No., non lo ha mai nascosto, venera il rocker e a furia di ascoltarlo ne ha assorbito parte dell’enorme empatia che ha con i suoi fan. Ieri sera è stato lampante.Il Fabrique di Milano era pieno come non mai e il pubblico sprizzava gioia da tutti i pori ad ogni canzone. Il, convocato tra i Big del pmo Festival dida Carlo Conti, è apparso sulscanzonato, ironico, con un carico di energia invidiabilendo così il suodall’inizio alla fine dello show, durato un’ora e quaranta. Dunque possiamo azzardare che c’è un pizzico diin.Sarà poi il tempo a mostrare i progressi di un giovane artista che ha voglia di esprimersi, l’urgenza di cantare e di esprimere il proprio mondo.