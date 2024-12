Thesocialpost.it - Catania, auto si ribalta: morto 62enne

Leggi su Thesocialpost.it

Un tragico incidente ha coinvolto una Mini Cooper, che si èta per cause ancora in fase di accertamento. Lerità hanno escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Purtroppo, l’episodio ha avuto un esito fatale. La vittima è un uomo di 62 anni. In un primo momento, si era diffusa la notizia di due morti, ma lerità hanno chiarito che il bilancio è di una sola vittima.I soccorsi, giunti rapidamente sul luogo, non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo a causa delle gravissime ferite riportate. L’identità della vittima non è ancora stata resa nota.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e supportato le operazioni di soccorso. La Polizia Municipale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Per consentire le operazioni, via Etnea è stata chiusa al traffico, provocando inevitabili disagi alla viabilità locale.