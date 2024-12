Anteprima24.it - Casa del Sociale a Caserta, pubblicata la gara d’appalto

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiA passi lenti ma si avvicina la realizzazione della “del” a, che dovrebbe ospitare una volta pronta una trentina di associazioni cittadine che potranno utilizzarla come sede per realizzare attività socio-culturali e di sostegno e assistenza ai più deboli. Il Comune ha infatti annunciato la pubblicazione sul proprio sito della determina che indice laper la realizzazione degli interventi di riqualificazione dell‘immobile “Ex Onmi” di viale Beneduce, scelto come sede delle associazioni. Si tratta di un passaggio fondamentale, che consentirà di aggiudicare i lavori per poi dar via al cantiere. L’opera, dell’importo di 700mila euro, verrà effettuata grazie ai fondi POC (Piano Operativo Complementare 2014-2020, Asse Rigenerazione Urbana e Politiche Culturali), erogati dalla Regione Campania.