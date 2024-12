Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni settimanali dal 7 al 13 dicembre 2024: Hope sceglie Thomas, Brooke scioccata

Lerivelano molti colpi di scena. Cosa accadrà nella soap americana che ruota intorno alle vicende dei Forrester, nelle puntate in onda dal 7 al 13su Canale 5? Scopriamolo insieme., spoiler al 13affrontaNel corso dei prossimi episodie Ridge si confronteranno sul comportamento di, e su come questo abbia potuto portare alla crisi coniugale tra Liam e. La Logan si renderà conto che sarà giunto il momento di affrontare, ma quando si recherà da lui resterà sconvolta nel vederlo in un momento di intimità insieme a, trame puntate settimana 7-13Mentre Wyatt cercherà di convincere suo fratello Liam a concedere una possibilità al suo matrimonio, sostenendo che l’unione conpotrebbe essere salvata nonostante quel bacio concercherà di spiegarsi come possa sua figlia lasciare andare alla deriva il suo matrimonio, senza lottare.