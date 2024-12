Oasport.it - Basket femminile: San Martino di Lupari, che colpo nel recupero di Serie A1! Espugnata Campobasso

della 6a giornata inA1 2024-2025 con sorpresa. L’Alama Sandi, infatti, ritrova l’aria della vittoria, centra il suo secondo successo in campionato e infligge una sconfitta non facile da digerire alla Molisana Magnolia. 69-75 il finale con Anne Simon a quota 22 punti, ma grandi protagoniste anche Tina Cvijanovic, Caterina Gilli, Amari Robinson e Irene Guarise con 13, 12, 12 e 10 rispettivamente. Per la squadra di casa non bastano i 17 di Que Morrison e Pallas Kunaiyi-Akpanah e i 14 di Blanca Quinonez.Primo quarto a forte trazione, senza una protagonista sopra le altre, ma con tanto lavoro di squadra fino al 10-4. Si va a elastico, con D’Alie e Cvijanovic da una parte e Quinonez e Madera dall’altra a colpire; l’ultima parola ce l’ha Robinson da tre per il 15-14 dopo 10?.