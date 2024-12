Autostrade sceglie "La libertà" di Giorgio Gaber per il nuovo spot

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 4 dic. (askanews) – È partita oggi la nuova campagna istituzionale del Gruppoper l’Italia, intitolata “Laè Movimento”, che celebra il valore della rete autostradale come simbolo di connessione di luoghi edelle persone. Fulcro dello, trasmesso da oggi sulle principali reti nazionali, è il celebre brano di, “La”, colonna sonora ideale per raccontare il futuro sostenibile della mobilità., con la sua visione profonda e poetica, ha saputo interpretare lacome un inno alla partecipazione. “è partecipazione”, infatti è la frase diventata emblema dell’arte di, che risuona oggi nella campagna, ricordando quanto sia importante costruire spazi di connessione e opportunità per il futuro.per l’Italia,ndo “La” ha voluto così non solo rendere omaggio a uno dei più grandi artisti italiani, ma anche confermare la sua volontà di dialogare con un pubblico ampio e variegato.