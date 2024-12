Sport.quotidiano.net - Ascoli, ok al bilancio e cda ridotto. La new entry è Diego Corsalini

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’approva ile annuncia il nuovo consiglio d’amministrazione. Nella giornata di ieri il club di corso Vittorio Emanuele ha reso noto, mediante una nota diramata attraverso i propri canali ufficiali, che lo scorso 29 novembre l’assemblea dei soci del Picchio è tornata a riunirsi per provvedere alle ultime incombenze previste al termine del precedente mandato triennale. Nel corso della stessa sono stati nominati gli organi sociali che resteranno in carica per il prossimo triennio, salvo chiaramente il caso di un’eventuale cessione della società da parte dell’attuale proprietario Massimo Pulcinelli in favore dei nuovi possibili acquirenti. Il cda ha visto, come era già nell’aria da qualche mese, una drastica riduzione rispetto alla precedente composizione. Nella nuova formazione ci sarà la presenza di soli tre membri.