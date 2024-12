Fanpage.it - Arriva il VAR a chiamata, l’IFAB dà il via libera: come funzionerà, chi lo chiederà e quante volte

L'IFAB ha dato il viaall'estensione ai campionati professionistici del 'VAR a' dopo la sperimentazione positiva ai recenti Mondiali femminili Under 17. Si tratta di un VAR 'low cost', che sarà implementato solo nelle competizioni e sui campi dove ci sono poche telecamere. Deciderà unicamente l'arbitro di campo dopo la revisione al monitor. Ogni allenatore avrà a disposizione due chiamate: in caso di esito positivo, non sarà defalcata da quelle residue.