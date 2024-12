Ilrestodelcarlino.it - Addio a Borghi, calciatore dal cuore d’oro

"Una notizia terribile, un dolore immenso, un grave lutto per la comunità di Casinalbo, per l’Audax . SI è spento oggi, dopo strenua lotta contro una terribile malattia, Alessandro, 24 anni cresciuto calcisticamente nella giovanili dell’Audax per poi passare ad altre categorie superiori fino a raggiungere la serie A in Gibilterra. Un grande affettuoso abbraccio alla sua Famiglia, alla Mamma, al Papà, ai suoi fratelli". Con queste righe la società Audax ricorda l’atleta scomparso dopo aver lottato come un guerriero contro un male che non gli ha lasciato scampo. Sul profilo social della società decine e decine di commenti di amici che hanno ricordato, un ragazzo sempre sorridente, di buona famiglia ed educato con tutti. Un talento che si è arrestato a causa di una terribile malattia.