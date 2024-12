Panorama.it - A DAZN i diritti per il Mondiale per Club 2025: sarà gratis per tutti

La Fifa ha trovato il partner televisivo per ilper, altro tassello che va a posto nel puzzle della competizione su cui Gianni Infantino ha investito molto della propria forza politica e credibilità di numero uno del calcio. Dopo mesi di trattative andate a vuoto, l'accordo globale ha coinvolto, la più grande piattaforma di streaming sportivo oggi esistente.lei a trasmettere ovunque le 63 partite del torneo ospitato negli Stati Uniti dalla metà di giugno, con partecipanti le 32 squadre che si sono qualificate attraverso ranking e risultati delle competizioni dei rispettivi continenti. Per l'Italia si tratta di Inter e Juventus che sfideranno alcune top d'Europa e del resto del mondo.Novità che certamente piacerà agli appassionati: tutte le 63 partite del torneo saranno disponibili gratuitamente per i tifosi, senza necessità di pagamento.