Isaechia.it - Uomini e Donne, Fabio Cannone avvistato con altre donne dopo il “ti amo” a Gemma Galgani: le segnalazioni

Leggi su Isaechia.it

era finalmente giunta al suo tanto sperato momento di serenità sentimentale. Come ha raccontato nella sua intervista a Verissimo,anni di turbinii emotivi, il suo cuore era tornato a battere come un tempo.La sua frequentazione conprocedeva a gonfie vele, nonostante a lei mancasse il bacio passionale che sancisse l’inizio di tutto. Nella puntata di ieri di, questo momento tanto atteso è arrivato. Non solo: il cavaliere del parterre maschile si è dichiarato innamorato. La dama, però, non ha subito confessato di ricambiare e, dall’atteggiamento assunto, sembrava turbata di qualcosa. Maria De Filippi le ha quindi chiesto cosa provasse e lei ha risposto così:Io provo dei sentimenti importanti nei suoi confronti. E’ un innamoramento platonico: l’importanza di stringersi le mani, di una carezza, di un abbraccio.