Lanazione.it - Università, il Dsu Toscana cerca tutor dell'accoglienza per le residenze universitarie

Firenze, 3 dicembre 2024 – Una interessante novità per i fuori sede che vivono nelle caseo studente. L’azienda regionale per il diritto allo studio universitario, in collaborazione con la cooperativa Must, ha avviato una nuova iniziativa per migliorare la qualitàa vita nelle. Il progetto si propone di selezionareche favoriscano l’integrazione degli studenti alloggiati, organizzino attività culturali e ricreative e contribuiscano al benessere generalea comunità universitaria. Questi, si spiega in una nota del Dsu, avranno il compito di accogliere i nuovi residenti, aiutandoli a inserirsi nella vita universitaria e fornendo informazioni sui servizi disponibili. Saranno figure di riferimento per promuovere lo sportello di ascolto psicologico e, attraverso la progettazione di iniziative, renderanno più vivace e inclusivo l’ambientee caseo studente.