’Terremoto’ su Casa Ascoli | Una gestione fallimentare che ha generato licenziamenti

"Unadel tutto: l’unica iniziativa concreta che l’amministrazione Casotti, coadiuvata dalla brillante direzione aziendale, riesce a porre in essere dopo oltre due anni dalla sua nomina, è il licenziamento di sei dipendenti". Ci va giù duro sulla vicenda dil’avvocato Matteo Bertucci, ex consigliere di maggioranza della prima giunta Persiani e per qualche mese anche assessore del ‘Persiani-bis’, prima della rottura di tutti i rapporti, politici ma non solo. E ora Bertucci parla quasi come uomo di opposizione, mettendo in evidenza quella che a suo parere è unanell’azienda speciale sottoposta al controllo del Comune di Massa. Nel tritacarne ci finisce l’ultimo amministratore, Giancarlo Casotti, ma anche quanto fatto in precedenza quando pure Bertucci faceva parte della maggioranza, fino a risalire alle giunte degli anni passati sotto le quali sarebbe iniziato il dissesto "che l’attuale amministrazione comunale non ha saputo neppure in minima parte risolvere.