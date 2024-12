StellantisUrso | fiducia in piano Italia

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.25 "Nel colloquio avuto con John Elkann sono emerse delle condizioni che mi rendono fiducioso sul fatto che, nel tavolo già convocato per il 17 dicembre, si possa condividere unche ponga il nostro Paese al centro dello sviluppo dell'auto europea". Così il ministro delle Imprese e Made in Italy, Urso. "Adesso anche Stellantis condivide la necessità di rivedere il percorso di decarbonizzazione", ha aggiunto Urso. E sul nucleare:entro l'anno newco sulla via di impianti di terza generazione.