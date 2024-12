Tvplay.it - Simone Inzaghi non ha dubbi: la scelta sul suo futuro all’Inter

Il tecnico nerazzurro ha parlato circa il suosulla panchina dell’Inter: una dichiarazione che lascia pochissimo spazio ai.Il weekend di campionato in casa Inter non può che essere, come comprensibile, monopolizzato dalla vicenda Bove. I calciatori nerazzurri si sono trovati loro malgrado, assieme agli avversari della Fiorentina, di fronte al dramma del giovane centrocampista viola. Pensieri e gesti finalizzati ad aiutare in quei concitati momento, con il calcio, lo sport, la competizione che passa in secondo piano.Il day-after porta con se un match rinviato e una classifica che, causa di forza maggiore, non si è mossa. I nerazzurri ieri sera erano presenti in gran numero al Gran Galà del Calcio dove sono stati premiati come migliore società del 2023/24. Un riconoscimento meritato, considerando lo Scudetto vinto e cucito sul petto, confermato anche in questo inizio di stagione con posizioni di vertice sia per quanto riguarda la Serie A che la Champions League.