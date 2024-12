Universalmovies.it - Scream 7 | Celeste O’Connor è entrata nel cast del film

L’attricesi è aggiunta alin costruzione di7, ennesimodedicato al celebre villain Ghostface.A confermare l’ingaggio della giovane attrice ammirata in Ghostbusters: Minaccia Glaciale è stato questa notte Deadline. Al momento nessun dettaglio sul ruolo è stato riferito, ma la fonte ha riferito cheavrà nella compagnia di Isabel May, notizia che circolava in rete già da tempo e che oggi è stata finalmente confermata.Iling in atto di7 segue la oramai famosa querelle legata al licenziamento di Melissa Barrera (qui l’articolo) ed all’addio di Jenna Ortega, le due giovani attrici emergenti su cui sembrava basata la rinascita del franchise con protagonista il villain Ghostface.7 Note di ProduzioneIlsarà diretto da Kevin Williamson, co-creatore della saga assieme al compianto Wes Craven, con Guy Busick – che ha scritto(il quinto capitolo) eVI – in cabina di sceneggiatura al posto di James Vanderbilt.