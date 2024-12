Oasport.it - Sci di fondo, i convocati dell’Italia per Lillehammer: Pellegrino punta al podio nella sprint in tecnica libera

Da venerdì 6 a domenica 8 dicembreospiterà la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di. Dopo l’apmento inaugurale di Ruka, il massimo circuito si trasferisce in Norvegia per un trittico di gara che promette spettacolo: una 10 km a skating con partenza a intervalli, unaed infine lo skiathlon (20 km).Il responsabile tecnico della Nazionale italiana Markus Cramer ha confermato il gruppo azzurro di 11 atleti già protagonista in Finlandia: Federico, Francesco De Fabiani, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura e Michael Hellweger nel settore maschile; Nicole Monsorno, Caterina Ganz, Francesca Franchi e Anna Comarella al femminile.Chance importante soprattutto per, che ha evidenziato tutto sommato una buona condizione sulle nevi di Ruka e proverà dunque a salire sulprimaa skating della stagione.