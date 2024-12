Liberoquotidiano.it - "Sa qualcosa che noi non sappiamo?": Senaldi ad alzo zero contro Ilaria Salis | Video

Le agitazioni del quartiere Corvetto, a Milano, con l'inseguimento dei carabinieri a Ramy Elgaml, 19enne egiziano che, nella notte tra sabato e domenica si è schiantato con lo scooter, hanno scosso il capoluogo lombardo e creato un vespaio di polemiche nell'arco parlamentare. Il tutto è successo all'alba di domenica, quando il ragazzo si trovava a bordo di uno scooter T-Max, guidato da un amico di 22 anni. I due avrebbero ignorato l'alt di una pattuglia e ne sarebbe scaturito un inseguimento di 8 chilometri, culminato poi nell'incidente stradale che ha causato la morte del giovane. Ad esprimersi in favore del ragazzo è l'europarlamentare di AVS,, che chiede “verità e giustizia per Ramy” e, più in generale, commenta così i fatti degli ultimi giorni. “Il quartiere Corvetto è un luogo che conosco bene: un quartiere popolare, multietnico, proletario.