Calciomercato.it - Rivelazione shock dopo il malore di Bove: “In Serie A un calciatore non idoneo a giocare”

Il direttore sanitario della Lazio, Ivo Pulcini, parlando del casoha rilasciato una dichiarazione destinata a far discutereil grande spavento per iloccorso durante i primi minuti di Fiorentina-Inter di domenica scorsa a Edoardo, centrocampista dei viola, adesso ci si interroga sulle cause che hanno portato al problema e sugli eventuali tempi di recupero.L’ambulanza soccorre(LaPresse) – Calciomercato.iti primi concitati minuti, le notizie che sono arrivate dall’Ospedale Careggi, dov’è attualmente ricoverato il, hanno rasserenato gli animi. L’ex Roma non ha riportato problemi gravi, adesso, però, sarà necessario capire qual è la causa scatenante di questo episodio che ha creato il panico, in campo, sugli spalti e in chi guardava la partita da casa davanti alla televisione.