Liberoquotidiano.it - Rapporto Eikon, per under 35 sostenibilità molto presente nelle parole, poco nei fatti

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Rispetto a boomer e generazione X, hanno una radicata cultura sugli aspetti centrali dellacome natura, clima e ambiente e sulla necessità di un atteggiamento proattivo delle persone, concome riciclo, riutilizzo, risparmio ecc., ma si trovano spesso a dover fare scelte obbligate dalla necessità o semplicemente dalla volontà di non fare rinunce. Sono i futuri protagonisti del 2030, una platea censita da Istat in oltre 11,5 milioni di cittadini italiani, i 16-34enni interpellati dalla ricerca diStrategic Consulting Italia dal titolo ‘Giovani esociale' e si collocano tra millennials e (soprattutto) GenZ. La presentazione della ricerca è l'evento di apertura della Social Sustainability Week, in programma a Roma, dal 2 al 6 dicembre.