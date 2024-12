Ilfattoquotidiano.it - Passamontagna e mazze, così facevano irruzione nelle ditte orafe di Arezzo: fermati due componenti della banda – Video

Nella notte di venerdì 29 novembre la polizia e i carabinieri dihanno sottoposto al fermo d’indiziato di delitto due cittadini di nazionalità rumena. A carico dei soggetti in questione sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza in relazione ad almeno due delle ultime rapine commesse ai danni di due diverse aziende del comparto orafo presenti sul territorio aretino. Attualmente i due indagati si trovano in carcere.L'articolodidueproviene da Il Fatto Quotidiano.