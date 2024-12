Quotidiano.net - Oggi la sentenza Cecchettin: Turetta rischia l’ergastolo. In cella suona e va in palestra

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 3 dicembre 2024 –è – più che mai – il giorno del giudizio. Non solo per Filippo, reo confesso dell’omicidio di Giulia, l’11 novembre 2023, con modalità strazianti e dinamica fuori dai margini persino nella casistica sanguinaria dei femminicidi.è il giorno del giudizio – simbolicamente inteso – anche per l’Italia intera che guarda alla Corte di assise di Venezia come al luogo della giustizia. Una giustizia rapida (meno di 13 mesi), tangibile (perché la condanna è sicura) e proporzionata: ergastolo (come nella frescaa carico di Alessandro Impagnatiello per il non meno efferato omicidio di Giulia Tramontano) o, in alternativa, 30 anni di reclusione (ipotesi residuale). Pesano le 75 coltellate inflitte alla vittima tra Vigonovo e Fossò (i primi fendenti a 150 metri da casa), il corpo abbandonato in Friuli al lago di Barcis dopo un vano tentativo di suicidio, la fuga in Germania fino a restare senza benzina, l’arresto e il rimpatrio con volo militare.