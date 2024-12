Mistermovie.it - Mister Movie | Dopo l’abbandono a Ballando Mariotto svela la verità, “Torno Sabato”

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Guillermoha finalmente chiarito le ragioni dietro la sua improvvisa uscita dacon le Stelle. Lo stilista ha rivelato di essere stato costretto ad abbandonare lo studio per un’emergenza alla maison Gattinoni, smentendo così le voci su un possibile malore o una crisi.Guillermo: “Ho salvato Gattinoni, non sono scappato da”Ilo sull’improvvisa uscita di Guillermodacon le Stelle è stato finalmenteto. Lo stilista, in un’intervista all’Adnkronos, ha chiarito che la sua assenza dalla trasmissione è stata causata da un’emergenza alla maison Gattinoni.“Nessuna fuga dacon le Stelle. Ho solo salvato una situazione di pericolo della maison che dirigo e il lavoro di sei mesi”, ha dichiarato