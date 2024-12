Ilrestodelcarlino.it - Michele Gaudio confermato presidente

Eletto il consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Forlì-Cesena. Dopo la chiusura degli scrutini del 27 ottobre, giornata in cui si è svolta l’elezione degli organi istituzionali, il 4 novembre si è tenuta la riunione dei neoeletti per la distribuzione delle cariche che terranno i vertici per il quadriennio 2025-2028. A guidare il consiglio, formato da 17 membri, è stato, mentre la vicepresidenza sarà ancora del cesenate Gian Galeazzo Pascucci. La tesoreria è affidata a Fabio Balistreri, segretario Francesco Pignatosi. Gli altri componenti sono Enrico Maria Amadei, Sara Cangialeoni, Angelo Castellini, Luigi Ceccaroni, Simona Di Cesare, Giorgio Ercolani, Cosimo Ludovico, Massimiliano Macacchi, Giorgia Musacchia, Paolo Paganelli-Odontoiatra, Marco Ragazzini, Mario Raspini-Odontoiatra, Daniela Tognali.