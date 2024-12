Sport.quotidiano.net - Macrì, che gol: 6 fortissimo: "Forlì, non vedevo l’ora di ripartire"

Un altro gettone nella giostra del gol. Nel firmamento biancorosso splende la stella di Davide. Il 28enne esterno offensivo romano – autore del 6-1 di stampo tennistico con cui ilha mortificato il Piacenza, grande delusa del campionato – è salito a quota 6 reti stagionali, portandosi a una sola lunghezza dal proprio record personale in carriera risalente ai tempi della Folgore Caratese e dell’Atletico Terme Fiuggi. Un capolavoro balistico di rara bellezza, il suo, manifesto di qualità non occasionale e propellente ideale per alimentare i sogni di gloria del Galletto. "È un periodo in cui siamo più tranquilli e ci esprimiamo meglio. Si è visto anche contro il Piacenza, squadra fortissima, soprattutto davanti", scandisce. Che riavvolge il nastro della gara del ‘Morgagni’: "Averla sbloccata subito, come spesso è capitato ultimamente, ci ha spianato la strada e dato ancora più forza per affrontare la partita".