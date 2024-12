Ma che fai! Grande Fratello Jessica choc contro Helena e gli altri sorpresi | mai vista così furiosa

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Sei una squilibrata”.Morlacchi asfaltaPrestes e usa delle parole a dir poco pesanti per descrivere quello che lei pensa della bella modella brasiliana. Uno satteso da settimane che alla fine è arrivato. In questi ultimi giorno l’ex cantante dei Gazosa aveva manifestato tutto il suo malessere nei confronti della coinquilina, sopratutto visto il suo recente e morboso attaccamento a Luca Calvani.infatti non ha mai nascosto di essere attratta estremamente dall’attore toscano.>> “Bye bye, a casa”., il pubblico ha deciso. Prima la nomination, ora la terribile notizia per il concorrenteC’è un problema tuttavia, l’uomo è gay e felicemente in una relazione duratura. Nonostante si sia dichiarato bisessuale tempo fa, non sembra che nel radar dell’attore toscano ci sia apertura per la dolcissima e simpatica