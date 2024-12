Le hanno cambiato la faccia Donatella Versace trasformazione choc dopo il nuovo ritocchino

Leggi su Caffeinamagazine.it

Gli utenti dei social media sono rimasti sbalorditi dalladi. L’iconica stilista italiana ha fatto il suo ingresso sul red carpet domenica 1 novembre, in occasione del gala di beneficenza che ha segnato l’apertura di The Devil Wears Prada: The Musical. L’evento, a sostegno della Elton John AIDS Foundation, è stato presentato dal leggendario cantante in persona.ha catturato l’attenzione dei presenti con un miniabito color bronzo, trasparente e scintillante, caratterizzato da un girocollo e da intricati lavori di perline, arricchito da un orlo e maniche con frange. Sotto l’abito, indossava una tuta nera elegante. A completare il look, ha scelto un paio di stivali con plateau in pelle color cioccolato che abbracciavano il polpaccio.Leggi anche: “Siamo sconvolti”.