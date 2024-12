Anteprima24.it - La Stranormanna avvera il sogno di Lorenzo e realizza una statua simbolo

Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione della Giornata Internazionale per le persone con disabilità, che punta a sensibilizzare e a migliorare i diritti e il benessere delle persone con esigenze particolari, laha deciso di dare il proprio contributo anche in questa occasione per aiutare ad accrescere la consapevolezza verso la comprensione dei problemi connessi alla disabilità. Sport ma anche cultura e solidarietà sono da sempre i motori della gara professionistica normanna, che coinvolge migliaia di persone ogni anno, promuovendo i valori dell’amore, della cooperazione e della valorizzazione del territorio. Proprio in questo clima solidale e partecipe, raggiunto grazie all’incessante impegno del patron Peppe Andreozzi e dei tanti amici della, nonostante il buio calato dopo la morte diLaudadio, icona dello sport e mascotte delladi Aversa, si è deciso di ripartire.