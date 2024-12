Ilgiorno.it - La protesta dei lavoratori di Allianz Partner: no alla delocalizzazione delle pratiche

Milano, 3 dicembre 2024 – I sinistri avvengono in Italia ma alcuneassicurative vengono svolte da uffici in Paesi, come l’India, dove il lavoro costa meno e i diritti per isono inferiori. Il rischio che in futuro organici, per ora risparmiate dai licenziamenti, possano essere tagliati. Ieri un centinaio di dipendenti di, società del colosso assicurativo tedescoche si occupa in particolare di polizze sanitarie e di viaggio, si sono radunati davanti a Palazzo Marino. Hanno esposto striscioni e cartelli, con scritte come “Basta portarci via il lavoro” e “Bread and roses”, nella giornata di sciopero proclamata dai sindacati Fisac-Cgil, First-Cisl, Uilca, Fna e Snfia. Le motivazioni dellacontinua a trasferire attività, che prima venivano svolte a Milano, in sedi estere come l’India e la Thailandia – spiega Umberto Lombardo (First Cisl) – in quelli che vengono considerati dal gruppo come centri di eccellenza, Paesi dove ovviamente il lavoro costa meno”.