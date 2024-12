Ilfoglio.it - La grazia a Hunter Biden dimostra che la Casa Bianca è più potente della corona inglese

Leggi su Ilfoglio.it

Saremo rimasti in quattro, ma laconcessa da Joea suo figlio consente a noi monarchici di chiarire una cosetta. Concludendo con questo gesto di clemenza cinquant’anni di servizio politico,si è comportato come i migliori fra i sovrani, che antepongono valori umani universali al rigido eserciziogiustizia. Riservando il perdono a suo figlio,si è comportato come i peggiori fra i sovrani, che antepongono l’interesse personale o familiare al rigido eserciziogiustizia. Di per sé, infatti, la monarchia non è né buona né cattiva, come anche la repubblica, nonostante che un diffuso luogo comune associ approssimativamente la prima alla tirannide e la seconda alla democrazia.ha applicato un residuo dell’antica royal prerogative of mercy,ndo come il presidenterepubblica americana sia di fatto piùdel re d’Inghilterra, dove tale prerogativa pare invece caduta in disuso.