La decidono i subentrati e il coraggio, di De Roon e del tandem Gasperini-Gritti

Roma-Atalanta 0-2, le pagelleCarnesecchi 6.5 – Un paio di parate importanti quando conta, soprattutto all’inizio, per evitare il peggio. Non difficili, ma sicure.Kossounou 6.5 – Regolarità spaventosa a certi livelli, a cui era già evidentemente abituato a Leverkusen. Presto per dirlo, ma l’impressione è che i 25 milioni di riscatto saranno spesi benissimo.(84’ Djimsiti ng)Hien 6 – Un po’ in sofferenza su Dovbyk, che gli va via in un paio di occasioni ma non lo punisce.Kolasinac 6.5 – Più di qualche rischio dovuto soprattutto all’irruenza, ma non è certo un caso: vuole caricare la squadra e tenerla sul pezzo, manda dei messaggi importanti quando conta.Bellanova 6 – Presente soprattutto in fase di spinta, un paio di volte si palesa anche dentro l’area.Ederson 6.5 – Non perde mai lucidità.